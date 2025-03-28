Новосибирский завод «Элсиб» увеличил выручку в 2024 году

Новосибирский завод «Элсиб» отчитался о финансовых показателях за 2024 год.

Согласно данным сервиса RusProfile, выручка предприятия составила 8,1 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Чистая прибыль достигла 1,2 миллиарда рублей.

В 2023 году завод получил 7,2 миллиарда рублей выручки и 660,7 миллиона рублей чистой прибыли.

«Элсиб» специализируется на производстве электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры. Руководителем предприятия с 2011 года является Дмитрий Безмельницын. Информация об учредителях в открытых источниках отсутствует.