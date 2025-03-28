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вчера 21:36
общество

Новосибирский зоопарк возобновил онлайн-продажу билетов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский зоопарк восстановил работу системы онлайн-продажи билетов.

Теперь посетители могут приобрести входные билеты как через официальный сайт, так и в кассах зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее онлайн-продажа билетов была временно приостановлена из-за технических сбоев.

По итогам 2024 года зоопарк получил выручку в 575 миллионов рублей, что на 40 миллионов больше, чем в 2023 году. При этом чистая прибыль составила 59 миллионов рублей, что на три миллиона меньше, чем годом ранее.

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Игорь Кириченко
Журналист

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