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общество

Опубликованы кадры с выступления артиста Kamazz в Новосибирске

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске выступает Kamazz.

В Новосибирске 28 марта на сцену клуба «Подземка» вышел известный российский певец Kamazz. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Артист со сцены обратился к новосибирцам и заявил, что любит город.

«К этому городу у меня особая любовь. Всегда тут принимают тепло», — сказал исполнитель.

Kamazz является обладателем премии «Трек Года 2022» по версии VK и автором многоплатинового хита «Как ты там». Во время концерта он исполнит свои самые известные песни, включая «На белом покрывале января», «На колени поставлю», «Принцесса» и «В тебе до капли растворюсь».

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Игорь Кириченко
Журналист

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