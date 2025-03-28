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вчера 19:16
общество

Опубликованы страшные кадры землетрясения в дружеском Новосибирску Мандалае

Фото: Global Look Press, Aung Shine Oo/AP

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил о зарегистрированном землетрясении магнитудой 7,1 в Мьянме в 13:21 по новосибирскому времени.

По данным оперативной обработки, эпицентр землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. Интенсивность сотрясений в эпицентре классифицирована как «опустошительная».

Мандалай — город-побратим для Новосибирска. В связи с трагедией мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев в личном телеграм-канале выразил соболезнование.

«Разбушевавшаяся стихия повлекла гибель людей, катастрофические разрушения, обесточивание города. В это трудное время хочу передать слова поддержки всем пострадавшим. От имени новосибирцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», — написал Кудрявцев.

Также мэр города пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Игорь Кириченко
Журналист

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