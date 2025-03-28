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вчера 18:30
общество

Освобождены Гоголевка и Мирное: что известно о боях в зоне СВО с 22 по 28 марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Минобороны России представило отчет о ходе специальной военной операции за период с 22 по 28 марта 2025 года.

По данным ведомства, российские войска нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинской военной инфраструктуры. Среди пораженных целей – аэродромы, пункты управления, учебные центры, склады боеприпасов и места дислокации украинских формирований.

В результате боевых действий российские войска освободили несколько населенных пунктов, включая Гоголевку, Мирное, Красное Первое, Срибное и Малые Щербаки. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Минобороны также сообщило о сбитии двух украинских самолетов МиГ-29 и уничтожении более тысячи беспилотников самолетного типа.

С начала проведения операции, по данным ведомства, уничтожены десятки тысяч единиц военной техники, включая 660 самолетов, 283 вертолета, более 22 тысяч танков и боевых бронированных машин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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