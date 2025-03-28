Под Новосибирском стабилизировали опору путепровода, но движение остается закрытым

В Каргате Новосибирской области специалистам удалось предотвратить дальнейшее разрушение опоры местного путепровода.

По информации пресс-службы ТУАД, в ходе выездного осмотра и экстренных работ были стабилизированы дефекты – раскрытие трещин и скалывание насадки опоры №2. Однако движение по путепроводу остается закрытым.

27 марта ТУАД ввело полный запрет на проезд по этому участку после выявления повреждений несущих конструкций. Путепровод проходит над железнодорожной магистралью «Омск – Новосибирск».

Решение о возобновлении движения будет принято после устранения рисков и проверки надежности сооружения.