После ночного ДТП в центре Новосибирска один из пострадавших впал в кому

Что известно о пострадавшем в одном из серьезных ДТП.

В результате аварии, произошедшей в центре Новосибирска, один из пассажиров такси оказался в коме. Об этом рассказал его брат.

Также известно, что еще двое человек, находившихся в «Солярисе», погибли на месте. Пострадали и двое пассажиров кроссовера BMW — их госпитализировали.

Напомним, что ночью 26 марта 2025 года в Новосибирске на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта произошло серьезное ДТП с участием Hyundai Solaris и BMW X6. Водитель BMW проехал на красный сигнал светофора и врезался в правый бок Solaris.