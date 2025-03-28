Правоохранители закрыли подпольное казино в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о незаконных азартных играх.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр в отношении двух жителей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 21-летний и 22-летний жители Кировского района организовали подпольный игровой клуб в доме по улице Никитина, 11 в Октябрьском районе.

27 марта сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой были изъяты денежные средства, системные блоки и другая техника, использовавшаяся для игорной деятельности.

Следственные действия продолжаются, проводится сбор и закрепление доказательной базы. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.