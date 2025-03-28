Приезд Миронова и смертельное избиение: главные новости Новосибирской области за 28 марта

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 28 марта.

Венгеровский районный суд вынес приговор 27-летней местной жительнице за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По данным суда, 9 августа 2024 года в селе Венгерово Новосибирской области во время застолья женщина из неприязни ударила знакомого по голове, после чего несколько раз ударила его головой об пол.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов 28 марта прилетел в Новосибирск с рабочим визитом. Программа насыщенная: от встречи с партийными соратниками и пресс-конференции до поездки в Академгородок, экскурсии в Институт ядерной физики и чаепития с семьёй, воспитывающей 17 детей. В материале Сиб.фм рассказываем, как политик будет передвигаться по городу.

В Краснозёрском районе Новосибирской области 24-летнюю женщину приговорили к девяти месяцам ограничения свободы за гибель сына по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Чановский районный суд признал гражданина Кыргызстана виновным в смертельном ДТП на трассе Р-254 «Иртыш» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Уточняется, что 23 августа он не справился с управлением грузовика «Ситрак», выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком, водитель которого погиб на месте.