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вчера 22:30
общество

Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске 28 марта на сцене клуба «Подземка» выступил известный российский певец Kamazz.

Артист обратился к новосибирцам со сцены и признался в любви к городу.

«К этому городу у меня особая любовь. Всегда тут принимают тепло», — отметил исполнитель.

Также Kamazz рассказал, что скинул 25 кг. Во время концерта у артиста требовали, чтобы он снял рубашку. Однако тот отказался, потому что женат.

«Я женатый человек и каблук», — сказал Kamazz.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с концерта российского исполнителя.

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ 31

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Игорь Кириченко
Журналист

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