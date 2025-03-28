Сотни новосибирцев собрались на концерт Kamazz в «Подземке». ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске 28 марта на сцене клуба «Подземка» выступил известный российский певец Kamazz.

Артист обратился к новосибирцам со сцены и признался в любви к городу.

«К этому городу у меня особая любовь. Всегда тут принимают тепло», — отметил исполнитель.

Также Kamazz рассказал, что скинул 25 кг. Во время концерта у артиста требовали, чтобы он снял рубашку. Однако тот отказался, потому что женат.

«Я женатый человек и каблук», — сказал Kamazz.

Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с концерта российского исполнителя.