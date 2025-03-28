В Новосибирске авиакомпания заплатила 130 тысяч рублей за нарушение прав ребенка-инвалида

В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» по решению суда выплатила более 130 тысяч рублей матери ребенка-инвалида.

Средства компенсируют убытки, понесенные женщиной из-за отказа в льготном перелете. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка транспортной прокуратуры показала, что сотрудник авиакомпании ошибся при оформлении документов, что привело к невозможности купить льготные билеты на рейс Новосибирск-Владивосток для женщины и ее ребенка. После отказа компании решить вопрос добровольно, женщина обратилась в прокуратуру. Суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию, включая неустойку, штраф и моральный вред.

Сумма в 130 тысяч рублей уже перечислена на счет пострадавшей.