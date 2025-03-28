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вчера 17:00
общество

В Новосибирске и области провели перепись воробьев

Фото: Георгий Кравченко

В феврале 2024 года по всей России прошла перепись воробьев.

В Новосибирской области было зарегистрировано 9 167 птиц, что позволило региону занять первое место по численности воробьев в Сибири и пятое место среди всех регионов страны.

По данным VN.ru, ссылающегося на координатора мероприятия, орнитолога Елену Шнайдер, в подсчете в Новосибирской области приняли участие 294 человека.

В общей сложности в 81 регионе, участвовавшем в переписи, насчитали 207 780 воробьев. Исследование проводится по инициативе орнитологов, обращающих внимание на сокращение численности этих птиц в городах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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