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общество

В Новосибирске планируют отремонтировать 15 улиц в 2025 году

Фото: Сиб.фм

15 улиц отремонтируют в столице Сибири.

На ремонт дорог из регионального дорожного фонда выделили 29,6 миллиардов рублей. Под надзором прокуратуры Новосибирской области работы пройдут на улицах Бориса Богаткова, Ленина, Объединения, Панфиловцев, Тружеников и других. Об этом рассказала прокурор Анастасия Руденко на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 88 мероприятий, из которых 78 завершат уже в этом году.

Напомним, что в Новосибирской области на мосту через реку Омь вводят ограничения движения

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Валерия Митрохина
Журналист

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