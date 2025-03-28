В Новосибирске планируют отремонтировать 15 улиц в 2025 году

15 улиц отремонтируют в столице Сибири.

На ремонт дорог из регионального дорожного фонда выделили 29,6 миллиардов рублей. Под надзором прокуратуры Новосибирской области работы пройдут на улицах Бориса Богаткова, Ленина, Объединения, Панфиловцев, Тружеников и других. Об этом рассказала прокурор Анастасия Руденко на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 88 мероприятий, из которых 78 завершат уже в этом году.

Напомним, что в Новосибирской области на мосту через реку Омь вводят ограничения движения