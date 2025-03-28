82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 01:23
пробки
0/10
погода
+1.5°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 01:23
пробки
0/10
погода
+1.5°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
вчера 16:33
общество
На правах рекламы реклама

В Новосибирске пройдет бесплатная дегустация мяса на конкурсе по жарке шашлыка

Фото СИБ.ФМ

26 апреля с 12:00 до 16:00 в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет вкусный конкурс по приготовлению шашлыка! В борьбе за звание лучшего гриль-мастера сойдутся 10 команд, которые приготовят в общей сложности более 50 кг мяса. Победу определят по оригинальности рецепта и мастерству приготовления.

Самое крутое — гости смогут бесплатно попробовать шашлык и лично проголосовать за лучшую команду! Хочешь попробовать себя в роли мастера? Подай заявку на участие!

Конкурс станет частью Всероссийской выставки «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм», которая пройдет в «Новосибирск Экспоцентре» с 24 по 27 апреля.

18+

Реклама ООО «Сибфм» ИНН 5407466595 Erid:2W5zFHPtAnt

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в