В Новосибирске пройдет бесплатная дегустация мяса на конкурсе по жарке шашлыка

26 апреля с 12:00 до 16:00 в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет вкусный конкурс по приготовлению шашлыка! В борьбе за звание лучшего гриль-мастера сойдутся 10 команд, которые приготовят в общей сложности более 50 кг мяса. Победу определят по оригинальности рецепта и мастерству приготовления.

Самое крутое — гости смогут бесплатно попробовать шашлык и лично проголосовать за лучшую команду! Хочешь попробовать себя в роли мастера? Подай заявку на участие!

Конкурс станет частью Всероссийской выставки «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм», которая пройдет в «Новосибирск Экспоцентре» с 24 по 27 апреля.

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