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вчера 16:40
общество

В Новосибирске увеличилось количество электровелосипедов

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске отмечается рост числа электровелосипедов.

По данным портала BFM-Новосибирск, в прошлом году этот вид транспорта начали активно использовать курьеры.

Жители города отмечают, что электровелосипеды двигаются быстрее обычных велосипедов и занимают больше места на дороге. С наступлением теплого сезона ожидается увеличение числа электросамокатов.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня пояснил, что электровелосипеды мощностью до 250 Вт приравниваются к обычным велосипедам. Их скорость не должна превышать 25 км/ч, им запрещено движение по левой полосе, проезд по пешеходному переходу и езда по тротуару.

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Игорь Кириченко
Журналист

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