В Новосибирске увеличилось количество электровелосипедов

В Новосибирске отмечается рост числа электровелосипедов.

По данным портала BFM-Новосибирск, в прошлом году этот вид транспорта начали активно использовать курьеры.

Жители города отмечают, что электровелосипеды двигаются быстрее обычных велосипедов и занимают больше места на дороге. С наступлением теплого сезона ожидается увеличение числа электросамокатов.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня пояснил, что электровелосипеды мощностью до 250 Вт приравниваются к обычным велосипедам. Их скорость не должна превышать 25 км/ч, им запрещено движение по левой полосе, проезд по пешеходному переходу и езда по тротуару.