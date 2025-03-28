В Новосибирске военный эксперт отреагировал на срочные военные сборы в 2025 году

Госдума предлагает ввести в России срочные военные сборы. Военный эксперт пояснил, что это значит.

«Важно быть всегда готовыми и помнить мудрое изречение Александра III: "У России лишь два верных союзника – армия и флот". Поэтому регулярное проведение военных сборов с резервистами необходимо для поддержания их боевых навыков и готовности к защите от любого противника. Это не означает, что сейчас срочно всех начнут призывать на СВО», – заявил военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

На днях президент России Владимир Путин отметил, что многие россияне, призванные в зону специальной военной операции в рамках мобилизации, стали профессиональными военными. Он также указал на то, что их больше не называют «мобиками».

Ранее Сиб.фм писал о том, кого могут призвать на военные сборы в 2025 году.