В Новосибирской области инфляция превысила 11% в 2025 году

Ускорение инфляции до 11,11% зафиксировали в регионе.

В феврале 2025 года инфляция в Новосибирской области достигла 11,11%, превысив показатели по Сибири и стране. За месяц она ускорилась с 10,57%.

Как сообщил портал BFM-Новосибирск со ссылкой на данные Сибирского главного управления Банка России, продовольственные товары, особенно рыба и деликатесы, подорожали из-за снижения вылова и роста транспортных расходов. При этом моющие средства стали дешевле благодаря увеличению поставок.

На фоне укрепления рубля замедлился рост цен и на поездки в Турцию. Однако потребительская активность снижается — количество новых вакансий уменьшается, а компании реже набирают сотрудников и повышают зарплаты. Об этом рассказал Данил Подгородецкий, эксперт Сибирского главного управления Банка России.

Напомним, что в Новосибирске свыше 100 тысяч пенсионеров получили надбавки