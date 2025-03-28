В Новосибирской области планируют отремонтировать здание бывшей женской гимназии

В городе Куйбышеве Новосибирской области планируют провести капитальный ремонт здания, в котором ранее располагалась женская гимназия.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает МБОУ Куйбышевского района «Гимназия № 1 имени А. Л. Кузнецовой». Начальная цена контракта составляет 29,5 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен разработать проектную документацию и выполнить капитальный ремонт здания. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 апреля. Завершить работы необходимо до 31 декабря 2025 года.

Согласно данным туристического портала Новосибирской области, здание женской гимназии второго разряда было построено в 1860 году. В 1873 году оно было преобразовано в прогимназию, а с 1910 года стало семиклассной гимназией. В декабре 1919 года учреждение было реорганизовано в школу.