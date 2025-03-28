В Новосибирской области с помощью умных камер задержали 1141 человека

27 марта на форуме «Умный город и безопасная среда» в Москве Новосибирская область представила проект «Безопасный город».

Инициатива реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова и признана одной из самых эффективных в стране.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи региона Антона Лошакова, в 2024 году комплекс был модернизирован: число камер увеличилось до 4000, а пропускная способность системы выросла втрое. Видеонаблюдение и видеоаналитика с функцией распознавания лиц позволили задержать 1141 человека.

Кроме того, на базе комплекса в пожароопасный сезон работает система круглосуточного мониторинга с искусственным интеллектом. Она внедрена в 12 районах области и позволила сократить количество термоточек в лесах на 92% в прошлом году.