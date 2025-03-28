В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта

28 марта во многих странах ежегодно отмечается День уважения к кошке. Этот день посвящен признанию роли кошек в жизни людей и их значимости как домашних животных.

Кошки обладают высокой чувствительностью и могут реагировать на эмоциональное состояние своих владельцев. Они способны проявлять внимание и привязанность разными способами, такими как следование за хозяином, увеличение физического контакта и другие формы общения.

Зрение кошек отличается от человеческого: оно примерно в шесть раз лучше в условиях низкой освещенности, однако кошки не различают некоторые цвета. Их зрачки могут изменять форму в зависимости от освещения, а в полной темноте они ориентируются с помощью слуха.

Некоторые исследования показывают, что взаимодействие с кошками может оказывать положительное влияние на здоровье человека, включая сердечно-сосудистую систему и психологическое состояние. В ряде стран кошки используются в качестве терапевтических животных в медицинских учреждениях, домах престарелых и специальных учебных заведениях.

Новосибирцы поделились с редакцией Сиб.фм фотографиями своих милых питомцев.