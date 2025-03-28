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общество

В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта

Фото: Сиб.фм

28 марта во многих странах ежегодно отмечается День уважения к кошке. Этот день посвящен признанию роли кошек в жизни людей и их значимости как домашних животных.

Кошки обладают высокой чувствительностью и могут реагировать на эмоциональное состояние своих владельцев. Они способны проявлять внимание и привязанность разными способами, такими как следование за хозяином, увеличение физического контакта и другие формы общения.

Зрение кошек отличается от человеческого: оно примерно в шесть раз лучше в условиях низкой освещенности, однако кошки не различают некоторые цвета. Их зрачки могут изменять форму в зависимости от освещения, а в полной темноте они ориентируются с помощью слуха.

Некоторые исследования показывают, что взаимодействие с кошками может оказывать положительное влияние на здоровье человека, включая сердечно-сосудистую систему и психологическое состояние. В ряде стран кошки используются в качестве терапевтических животных в медицинских учреждениях, домах престарелых и специальных учебных заведениях.

Новосибирцы поделились с редакцией Сиб.фм фотографиями своих милых питомцев.

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 2

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 3

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 4

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 5

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 6

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 7

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 8

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 9

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 10

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 11

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 12

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 13

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 14

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 15

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 16

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 17

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 18

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 19

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 20

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 21

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 22

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 23

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 24

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 25

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 26

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 27

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 28

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 29

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 30

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 31

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 32

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 33

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 34

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 35

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 36

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 37

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 38

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 39

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 40

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 41

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 42

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 43

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 44

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 45

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 46

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 47

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 48

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 49

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 50

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 51

Фото В снегу и даже на занавесках: в Новосибирске опубликованы фото милых питомцев ко Дню уважения кошек 28 марта 52

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Игорь Кириченко
Журналист

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