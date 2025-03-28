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вчера 21:30
общество

Власти Новосибирской области объяснили ситуацию с майнингом криптовалют

Фото: АО «РЭС»

Власти Новосибирской области прокомментировали ситуацию с майнингом криптовалют в регионе. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Согласно ответу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, официально криптовалютные фермы не запрещены, поскольку область не относится к территориям с ограничениями на отбор мощности генерирующих объектов или с дефицитом электроэнергии.

Тем не менее, правоохранительные органы продолжают борьбу с незаконными майнерами. В 2024 году зафиксированы случаи нарушений, которые были пресечены.

По информации портала, похищено 66 миллионов кВт/ч электроэнергии на сумму более 400 миллионов рублей, что в 4 раза превышает показатели прошлого года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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