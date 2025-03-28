Оценил метрополитен и предложил жесткие правила для мигрантов. Итоги рабочего визита депутата Сергея Миронова в Новосибирск

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.

28 марта он провел насыщенный день, включавший пресс-конференцию, встречи с учеными, посещение научных центров Академгородка, а также общение с многодетной семьей и губернатором региона Андреем Травниковым. Сиб.фм рассказывает, как прошел день Миронова в Новосибирске.

Пресс-конференция и политические заявления

Выступая в Законодательном собрании региона, Миронов подчеркнул, что Новосибирск обладает статусом столичного города:

«Есть проблемы, как у любого мегаполиса, но ощущение столичности остается», — отметил он.

Политик также высказал мнение по ряду актуальных вопросов. Он выразил надежду на скорое снижение ключевой ставки Банка России:

«Мы рады, что банк не повышает ставку, но пора её опускать», — заявил Миронов.

Касаясь темы первой необходимости, он предложил составить перечень базовых товаров (например, масло, хлеб) и ограничить на них торговую наценку:

«Продовольственный вопрос сейчас на первом месте. Ипотека ушла на второй план», — подчеркнул он.

Вновь была поднята тема пенсий:

«Сейчас пенсия составляет 23%. В месяц трижды меняется методика расчёта, но так не должно быть!» — заявил Миронов, добавив, что необходимо грамотное распределение бюджетных средств.

Политик также отметил, что Новосибирский метрополитен приносит прибыль и его необходимо расширять.

Вопрос миграционной политики

Отдельное внимание было уделено проблемам миграции. После трагедии в «Крокус Сити Холле» был принят ряд законов, направленных на борьбу с нелегальными мигрантами. Миронов предложил ввести визовый режим со странами Азии, отменить патентную систему и ужесточить ответственность за правонарушения мигрантов:

«Если один мигрант нарушил закон, выдворить нужно всю семью», — заявил он.

На вопрос о насилии со стороны мигрантов политик ответил: «Надо защитить наших девочек!»

Визит в Академгородок и встречи с учеными

Сергей Миронов посетил Специализированный учебно-научный центр НГУ, где ему показали первый коллайдер и рассказали о достижениях сибирских ученых.

В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Миронов встретился с молодыми учеными. Среди главных тем обсуждения были низкие зарплаты, нехватка жилья и проблемы с госзакупками. Политик предложил создать координационный совет для решения данных вопросов. В частности, обсуждалось строительство социального жилья для научных работников, что уже реализуется в трех регионах России по инициативе партии.

Встреча с многодетной семьей

В рамках визита Миронов встретился с многодетной семьей Алексея и Оксаны Латыецевых, в которой воспитывается 17 детей, включая четверых приемных из ЛНР. В знак поддержки политик подарил семье духовой шкаф и пылесос.

После встречи с семьей Миронов направился на встречу с губернатором Новосибирской области Андрее Травниковым. Разговор проходил за закрытыми дверями.