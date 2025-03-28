Оценил метрополитен и предложил жесткие правила для мигрантов. Итоги рабочего визита депутата Сергея Миронова в Новосибирск

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.
28 марта он провел насыщенный день, включавший пресс-конференцию, встречи с учеными, посещение научных центров Академгородка, а также общение с многодетной семьей и губернатором региона Андреем Травниковым. Сиб.фм рассказывает, как прошел день Миронова в Новосибирске.
Пресс-конференция и политические заявления
Выступая в Законодательном собрании региона, Миронов подчеркнул, что Новосибирск обладает статусом столичного города:
«Есть проблемы, как у любого мегаполиса, но ощущение столичности остается», — отметил он.
Политик также высказал мнение по ряду актуальных вопросов. Он выразил надежду на скорое снижение ключевой ставки Банка России:
«Мы рады, что банк не повышает ставку, но пора её опускать», — заявил Миронов.
Касаясь темы первой необходимости, он предложил составить перечень базовых товаров (например, масло, хлеб) и ограничить на них торговую наценку:
«Продовольственный вопрос сейчас на первом месте. Ипотека ушла на второй план», — подчеркнул он.
Вновь была поднята тема пенсий:
«Сейчас пенсия составляет 23%. В месяц трижды меняется методика расчёта, но так не должно быть!» — заявил Миронов, добавив, что необходимо грамотное распределение бюджетных средств.
Политик также отметил, что Новосибирский метрополитен приносит прибыль и его необходимо расширять.
Вопрос миграционной политики
Отдельное внимание было уделено проблемам миграции. После трагедии в «Крокус Сити Холле» был принят ряд законов, направленных на борьбу с нелегальными мигрантами. Миронов предложил ввести визовый режим со странами Азии, отменить патентную систему и ужесточить ответственность за правонарушения мигрантов:
«Если один мигрант нарушил закон, выдворить нужно всю семью», — заявил он.
На вопрос о насилии со стороны мигрантов политик ответил: «Надо защитить наших девочек!»
Визит в Академгородок и встречи с учеными
Сергей Миронов посетил Специализированный учебно-научный центр НГУ, где ему показали первый коллайдер и рассказали о достижениях сибирских ученых.
В Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Миронов встретился с молодыми учеными. Среди главных тем обсуждения были низкие зарплаты, нехватка жилья и проблемы с госзакупками. Политик предложил создать координационный совет для решения данных вопросов. В частности, обсуждалось строительство социального жилья для научных работников, что уже реализуется в трех регионах России по инициативе партии.
Встреча с многодетной семьей
В рамках визита Миронов встретился с многодетной семьей Алексея и Оксаны Латыецевых, в которой воспитывается 17 детей, включая четверых приемных из ЛНР. В знак поддержки политик подарил семье духовой шкаф и пылесос.
После встречи с семьей Миронов направился на встречу с губернатором Новосибирской области Андрее Травниковым. Разговор проходил за закрытыми дверями.