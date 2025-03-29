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общество

Авито подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба Авито

На Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» подписано соглашение о сотрудничестве между Авито и Правительством Мурманской области. Документ предусматривает совместную работу в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедрения современных решений на основе искусственного интеллекта.

В рамках партнерства планируется реализация ряда мероприятий, направленных на привлечение туристов в регион, создание благоприятных условий для предпринимателей и организацию обучающих программ. Ожидается, что это внесет вклад в развитие экономики региона и повысит его привлекательность для путешественников.

Фото Авито подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту 2

Мурманская область уже демонстрирует положительную динамику в сфере внутреннего туризма. В 2024 году число краткосрочных бронирований в регионе увеличилось в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом. Популярность направления связана с уникальной природой Заполярья, возможностью наблюдать северное сияние, а также оригинальными вариантами досуга, включая зимнюю рыбалку и экскурсии по заповедникам.

Первый замгубернатора региона Оксана Демченко отметила, что соглашение станет важным шагом в развитии экономики и туристической инфраструктуры. Одним из ярких примеров совместной работы стало шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера, организованное для привлечения туристов и популяризации региона.

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Нина Раневская
Журналист

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