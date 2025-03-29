Бойцы СВО из Новосибирска спасли и приютили 11 щенков

Среди щенков 9 мальчиков и 2 девочки.

Как сообщили в группе «Народный Фронт | Новосибирская область» во «ВКонтакте», новосибирские бойцы приютили 11 щенков.

Щенки, среди которых 9 мальчиков и 2 девочки, быстро адаптировались к новым условиям. Они с радостью едят армейскую кашу с тушёнкой. Пока питомцам не дали имён.

Народный фронт регулярно отправляет гуманитарную помощь для животных: шлейки, ошейники, ветеринарные препараты и корм. Эти животные не только помогают солдатам, но и служат отличным средством психологической разгрузки.