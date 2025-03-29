Годовалый ребенок застрял головой в горшке в Новосибирске

На место происшествия вызвали сотрудников МАСС.

Как сообщает МКУ «Служба аварийно-спасательных работ», 28 марта экипаж «Вега-1» был вызван к годовалому ребёнку, который по неосторожности застрял головой в стульчике от детского горшка.

Спасатели прибыли на место происшествия незамедлительно и, применив кусачки, успешно справились с задачей.

Кроме того, сотрудники обратились к родителям с просьбой не вмешиваться в работу спасателей, если их об этом не просят. Уточняется, что спасатели работают с острыми и опасными предметами, но при этом держат ситуацию под контролем.