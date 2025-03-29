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общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев выразил соболезнования жителям города Мандалая, пострадавшего от стихии

Фото: Сиб.фм

В результате землетрясения в Мьянме под завалами зданий погибли, по меньшей мере, 30 человек, включая пять детей.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил искренние соболезнования жителям Мандалая – города-побратима Новосибирска, который пострадал от трагических событий в Мьянме. Градоначальник написал об этом в своём телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, в пятницу вблизи города Мандалая произошло сильное землетрясение. По данным агентства «Интерфакс», ссылаясь на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 31 километре северо-западнее города.

По словам мэра Новосибирска, стихия нанесла огромный ущерб, повлекла за собой жертвы и стала причиной масштабных разрушений. Город Мандалай остался без электричества.

Как передают новостные агентства, в результате землетрясения в Мьянме под завалами зданий погибли, по меньшей мере, 30 человек, включая пять детей.

«Мы надеемся, что силы и дух жителей Мандалая помогут преодолеть все трудности и восстановить город. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе», – написал он.

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Нина Раневская
Журналист

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