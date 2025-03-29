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общество

Народные приметы в Савин день: что можно и нельзя делать 29 марта

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

29 марта в народном календаре называют Саввиным днем или Тележным днем.

В это время снег окончательно таял, а весенний ветер подсушивал дороги. Санный путь становился непригодным, поэтому крестьяне убирали сани и готовили телеги к теплому сезону: их осматривали, чинили и смазывали. Также в свободное время изготавливали запасные колеса.

Считалось, что в этот день можно гадать на картах – результаты предсказаний обещали быть точными. Кроме того, существовали народные поверья и запреты. Так, 29 марта не рекомендовалось давать и брать деньги в долг, зажигать огонь в помещении, употреблять пищу после захода солнца, а также ссориться и поднимать тяжелые предметы.

В современных условиях этот день можно использовать для сезонного обслуживания автомобилей, готовя их к летнему периоду.

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Игорь Кириченко
Журналист

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