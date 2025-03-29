Новосибирские водители проигнорировали запрет выезда на путепровод в Каргате

С 27 марта движение по путепроводу через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в районе Каргата было временно ограничено.

В минувшую пятницу вечером техника, принадлежащая местным жителям, сместила и вывезла несколько бетонных блоков, которые перекрывали проезд по путепроводу. В ТУАД напоминают, что проезд по этому путепроводу запрещён и опасен для жизни.

«Блоки вернули на место, подрядчик дежурит на объекте», — пишет ТУАД.

Как уже сообщалось ранее, с 27 марта движение по путепроводу через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в районе Каргата было временно ограничено. Это произошло из-за обнаружения серьёзных дефектов в конструкции путепровода.

В ближайшее время будет проведено комиссионное обследование путепровода. В ходе обследования специалисты оценят масштабы повреждений и разработают план мероприятий по устранению выявленных дефектов.