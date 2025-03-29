Пока новосибирцы в Таиланде говорят о землетрясении, количество желающих отправиться туда только растёт

Со стороны России единственным ограничением стало временное прекращение экскурсий в Бангкок.

Пока отдыхающие в странах Юго-Восточной Азии новосибирцы делятся в социальных сетях видео, на которых вода выплёскивается из бассейнов, Ассоциация туроператоров сообщает, что массовых возвратов туристических путёвок не зафиксировано.

По информации от участников АТОР, все рейсы в Таиланд и из него выполняются в штатном режиме. Однако, как сообщает издание The Nation, аэропорты принимающей стороны на данный момент закрыты.

Со стороны России единственным ограничением стало временное прекращение экскурсий в Бангкок, который пострадал от подземных толчков. Этот факт подтвердили, в частности, в Coral Travel и PAC Group.

Тем временем, согласно агентству Reuters, число людей, пропавших без вести в результате землетрясения, уже превысило 80. Из них трое были найдены мёртвыми.