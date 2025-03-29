Российские школы поборются за гранты в соревновании по здоровому питанию

С 3 по 9 апреля российские школьники смогут проверить свои знания о здоровом образе жизни в рамках онлайн-соревнования «Здоровая Олимпиада», организованного торговой сетью «Пятёрочка». Ученики с 1 по 11 класс вместе с родителями попробуют справиться с серией заданий о правильном питании и полезных привычках. Три самые активные школы получат гранты — 500 тысяч, 1 миллион и 1,5 миллиона рублей.

Проект входит в программу «Школа Питания», которая помогает детям и подросткам формировать осознанный подход к еде и здоровью. В этом учебном году олимпиада включена в список мероприятий, рекомендованных Минпросвещения России. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады и за 45 минут выполнить 20 заданий. Если регистрация пройдёт через школу, это даст дополнительные преимущества — больше шансов на победу и доступ к статистике результатов.

Все участники получат подарки — подписки на онлайн-сервисы, промокоды на покупки и другие приятные бонусы. Школы-победители также получат полезные продуктовые наборы.

В прошлом году в соревновании участвовали более 224 тысяч школьников из 5,8 тысячи школ. Лидером стала школа из Дзержинска, которая на выигранные деньги открыла «Центр здорового питания». Второе место заняла школа, получившая спортивный инвентарь.

Организаторы уверены, что олимпиада станет не только возможностью проверить знания, но и вдохновит школьников на здоровые привычки в повседневной жизни. Итоги подведут 14 мая 2025 года.