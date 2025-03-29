В Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме

В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Новосибирской области, в Бердске произошло возгорание в двухуровневой квартире, расположенной на верхних этажах.

В доме № 4 по улице Морской произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров. До прибытия пожарных 80 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

В тушении пожара принимали участие 26 человек и 8 единиц техники. Менее чем за час пожарным удалось локализовать огонь. А ещё через пятнадцать минут возгорание было полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал.