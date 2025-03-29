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проиcшествия

В ДТП под Новосибирском погиб пешеход

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

ДТП произошло рано утром 29 марта.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области, на территории Усть-Таркского района произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 29 марта около 6:30 утра на улице Иванова в селе Усть-Тарка неустановленный водитель наехал на пешехода.

В результате происшествия мужчину 1994 года экстренно госпитализировали в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы также пытаются установить личность водителя.

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Нина Раневская
Журналист

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