82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 12:53
пробки
4/10
погода
+7.6°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
29 марта, 12:53
пробки
4/10
погода
+7.6°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
сегодня 09:52
общество

В магазинах Новосибирска стало меньше товаров со скидками

Фото: BFM-Новосибирск

В новосибирских магазинах становится всё меньше товаров, которые продаются по акциям со скидкой.

Это отмечают потребители, и их наблюдения подтверждаются специальными исследованиями. Особенно заметно сокращение числа «жёлтых ценников» в супермаркетах и гипермаркетах.

Компания NielsenIQ, занимающаяся масштабными исследованиями российского FMCG-рынка, предоставила BFM-Новосибирск данные за 2024 год.

Вот основные цифры, касающиеся промоакций и скидок, которые проводятся для стимулирования продаж:

- В целом на рынке товаров повседневного спроса доля промоакций в прошлом году составила 39,6%.

- В продовольственных категориях этот показатель был равен 38,8%.

- В непродовольственных категориях — 47,5%.

Для сравнения, в 2023 году доля промоакций по всему рынку составляла около 45%, и показатели по категориям были выше. Также изменилась глубина скидок: в целом по рынку она составила 19,9%, тогда как годом ранее была в два раза больше.

По мнению экспертов, в 2025 году продолжится тенденция к сокращению краткосрочных акций, однако их резкое снижение не ожидается. «Жёлтые ценники» по-прежнему играют важную роль в стимулировании покупок. Исследование NielsenIQ показывает, что 62% покупателей прибегают к различным стратегиям экономии, даже несмотря на рост располагаемых доходов.

В 2024 году в список самых продаваемых продовольственных товаров, доступных по акциям, вошли:

  • Корм для кошек;
  • Смеси для приготовления горячих первых и вторых блюд;
  • Макаронные изделия;
  • Консервированные грибы и овощи;
  • Майонез и столовые соусы;
  • Вязкое и сухое детское питание;
  • Шоколадные батончики;
  • Чай;
  • Замороженные пельмени и вареники;
  • Шоколадные конфеты;
  • Глазированные сырки;
  • Лакомства для кошек и собак.

В список самых продаваемых непродовольственных товаров в рамках акций вошли:

  • средства для мытья пола;
  • средства для мытья посуды;
  • дезодоранты;
  • чистящие средства для туалета;
  • зубные щётки;
  • шампунь и зубная паста;
  • гели для душа и пены для ванны;
  • стиральные порошки;
  • туалетная бумага;
  • средства после бритья;
  • кондиционеры для белья;
  • средства от плесени;
  • средства для чистки стёкол;
  • универсальные чистящие средства.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в