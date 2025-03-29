В магазинах Новосибирска стало меньше товаров со скидками

В новосибирских магазинах становится всё меньше товаров, которые продаются по акциям со скидкой.

Это отмечают потребители, и их наблюдения подтверждаются специальными исследованиями. Особенно заметно сокращение числа «жёлтых ценников» в супермаркетах и гипермаркетах.

Компания NielsenIQ, занимающаяся масштабными исследованиями российского FMCG-рынка, предоставила BFM-Новосибирск данные за 2024 год.

Вот основные цифры, касающиеся промоакций и скидок, которые проводятся для стимулирования продаж:

- В целом на рынке товаров повседневного спроса доля промоакций в прошлом году составила 39,6%.

- В продовольственных категориях этот показатель был равен 38,8%.

- В непродовольственных категориях — 47,5%.

Для сравнения, в 2023 году доля промоакций по всему рынку составляла около 45%, и показатели по категориям были выше. Также изменилась глубина скидок: в целом по рынку она составила 19,9%, тогда как годом ранее была в два раза больше.

По мнению экспертов, в 2025 году продолжится тенденция к сокращению краткосрочных акций, однако их резкое снижение не ожидается. «Жёлтые ценники» по-прежнему играют важную роль в стимулировании покупок. Исследование NielsenIQ показывает, что 62% покупателей прибегают к различным стратегиям экономии, даже несмотря на рост располагаемых доходов.

В 2024 году в список самых продаваемых продовольственных товаров, доступных по акциям, вошли:

Корм для кошек;

Смеси для приготовления горячих первых и вторых блюд;

Макаронные изделия;

Консервированные грибы и овощи;

Майонез и столовые соусы;

Вязкое и сухое детское питание;

Шоколадные батончики;

Чай;

Замороженные пельмени и вареники;

Шоколадные конфеты;

Глазированные сырки;

Лакомства для кошек и собак.

В список самых продаваемых непродовольственных товаров в рамках акций вошли: