В магазинах Новосибирска стало меньше товаров со скидками

В новосибирских магазинах становится всё меньше товаров, которые продаются по акциям со скидкой.
Это отмечают потребители, и их наблюдения подтверждаются специальными исследованиями. Особенно заметно сокращение числа «жёлтых ценников» в супермаркетах и гипермаркетах.
Компания NielsenIQ, занимающаяся масштабными исследованиями российского FMCG-рынка, предоставила BFM-Новосибирск данные за 2024 год.
Вот основные цифры, касающиеся промоакций и скидок, которые проводятся для стимулирования продаж:
- В целом на рынке товаров повседневного спроса доля промоакций в прошлом году составила 39,6%.
- В продовольственных категориях этот показатель был равен 38,8%.
- В непродовольственных категориях — 47,5%.
Для сравнения, в 2023 году доля промоакций по всему рынку составляла около 45%, и показатели по категориям были выше. Также изменилась глубина скидок: в целом по рынку она составила 19,9%, тогда как годом ранее была в два раза больше.
По мнению экспертов, в 2025 году продолжится тенденция к сокращению краткосрочных акций, однако их резкое снижение не ожидается. «Жёлтые ценники» по-прежнему играют важную роль в стимулировании покупок. Исследование NielsenIQ показывает, что 62% покупателей прибегают к различным стратегиям экономии, даже несмотря на рост располагаемых доходов.
В 2024 году в список самых продаваемых продовольственных товаров, доступных по акциям, вошли:
- Корм для кошек;
- Смеси для приготовления горячих первых и вторых блюд;
- Макаронные изделия;
- Консервированные грибы и овощи;
- Майонез и столовые соусы;
- Вязкое и сухое детское питание;
- Шоколадные батончики;
- Чай;
- Замороженные пельмени и вареники;
- Шоколадные конфеты;
- Глазированные сырки;
- Лакомства для кошек и собак.
В список самых продаваемых непродовольственных товаров в рамках акций вошли:
- средства для мытья пола;
- средства для мытья посуды;
- дезодоранты;
- чистящие средства для туалета;
- зубные щётки;
- шампунь и зубная паста;
- гели для душа и пены для ванны;
- стиральные порошки;
- туалетная бумага;
- средства после бритья;
- кондиционеры для белья;
- средства от плесени;
- средства для чистки стёкол;
- универсальные чистящие средства.