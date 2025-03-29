В Новосибирске депутату Сергею Миронову показали первый коллайдер

Также Миронову показали секретные установки.

В пятницу, 28 марта, в Новосибирске в Сибирском университете науки и технологий (СУНЦ НГУ) депутат Госдумы России, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ознакомился с работой первого коллайдера, расположенного на территории учебного заведения. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Эксперты подробно рассказали о принципе работы установки, объяснив, как происходит расщепление атомных ядер и как устроена система ускорителей частиц.

В ходе экскурсии Сергея Миронова провели дальше по лабораториям, где показали секретные системы научных установок.