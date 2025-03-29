В Новосибирске на выходных потеплеет до +10 градусов

Новосибирцев ждут солнечные и комфортные выходные.

В Новосибирске ожидаются теплые выходные с комфортными температурами и южным ветром. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В субботу, 29 марта, температура ночью составит -1°C, утром -2°C, но днем потеплеет до +8°C, а вечером будет +5°C. Ожидается слабый южный ветер с порывами до 7 м/с.

Воскресенье, 30 марта, будет самым теплым днем недели: ночью и утром температура будет около 0°C, днем воздух прогреется до +10°C, а вечером температура составит +7°C. Ветер юго-западный, порывы местами достигают 10 м/с.