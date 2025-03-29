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общество

В Новосибирске налоговая служба заблокировала счета крупной сети кофеен

Фото: Сиб.фм

Сумма замороженных средств составляет 1 324 301 рубль.

Налоговая служба заблокировала счета ООО «Кузина», и все операции по ним приостановлены. Об этом в своём телеграм-канале сообщило ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций сети кофеен-кондитерских.

В публикации говорится, что мониторинг сервисов ФНС свидетельствует о том, что по состоянию на 27 марта 2025 года операции по банковским счетам эмитента биржевых облигаций ООО «Кузина» были приостановлены. Сумма замороженных средств составляет 1 324 301 рубль.

Новосибирская сеть кофеен уже в седьмой раз столкнулась с техническим дефолтом. 17 марта компания не выплатила доход за 23-й купонный период в размере 863 100 рублей по выпуску «Кузина-БО-П02». Инвесторы требуют полного расчёта до 31 марта, в противном случае технический дефолт может стать фактическим.

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Нина Раневская
Журналист

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