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общество

В Новосибирске потеплеет до +12 градусов

Фото: Сиб.фм

В выходные новосибирцев ожидает потепление до +12 градусов.

В Новосибирской области на выходных ожидается теплая погода. Как сообщают синоптики, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температура воздуха поднимется до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 29 марта, дневная температура воздуха ожидается в пределах от +3 до +5 градусов тепла, а в районе ОбьГЭС – от 0 до +2 градусов. На дорогах может наблюдаться гололедица.

В ночь на 30 марта температура воздуха опустится до -4 — +1 градусов. Однако днем ожидается довольно теплая погода: воздух прогреется до +7 — +12 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

В воскресенье утром температура снизится до -3 — +2 градусов. Днем же будет потепление до +9 — +14 градусов.

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Нина Раневская
Журналист

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