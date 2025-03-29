В Новосибирске потеплеет до +12 градусов

В выходные новосибирцев ожидает потепление до +12 градусов.

В Новосибирской области на выходных ожидается теплая погода. Как сообщают синоптики, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температура воздуха поднимется до +12 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 29 марта, дневная температура воздуха ожидается в пределах от +3 до +5 градусов тепла, а в районе ОбьГЭС – от 0 до +2 градусов. На дорогах может наблюдаться гололедица.

В ночь на 30 марта температура воздуха опустится до -4 — +1 градусов. Однако днем ожидается довольно теплая погода: воздух прогреется до +7 — +12 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

В воскресенье утром температура снизится до -3 — +2 градусов. Днем же будет потепление до +9 — +14 градусов.