В Новосибирске в пожаре в квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев погибла женщина

10 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, за последние сутки сотрудники пожарно-спасательных служб потушили 12 пожаров и оказали помощь в ликвидации последствий трёх аварий.

Также стало известно, что вечером на улице Сибиряков-Гвардейцев в пятиэтажном доме загорелась квартира. 10 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Пожарным удалось потушить огонь всего за полчаса, но огонь успел повредить домашние вещи и мебель. Во время тушения в квартире было обнаружено тело женщины.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сотрудники МЧС обращаются к жителям Новосибирска с просьбой не курить в постели и оборудовать места для курения пепельницами.