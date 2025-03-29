В Новосибирской области был опубликован список новых остановок электричек

На маршрутах общественного транспорта появились новые остановки: «Лебедевка», «Ветеран труда» и «Приборостроитель».

В Новосибирской области опубликовали полный список остановок электричек. 31 остановочный пункт получил новые названия, сообщил портал VN.ru.

На маршрутах общественного транспорта появились новые остановки: «Лебедевка», «Ветеран труда» и «Приборостроитель». Теперь вместо привычных цифровых обозначений километров, на которых указан населенный пункт, на остановках можно увидеть географические названия.

Например, на участке Инская – Среднесибирская появилась остановка «Святой источник». Такое название она получила в честь родника, который находится всего в трёх километрах от посёлка Ложок Искитимского района.

Кроме того, участок Тогучин теперь носит название Проектная, остановочный пункт 141 км переименовали в Изылы, а участок Инская стал называться Тогучин.