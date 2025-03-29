В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с майнингом в регионе

В 2024 году было похищено 66 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Власти Новосибирской области разъяснили ситуацию с майнингом криптовалют в регионе. Об этом пишет «Om1 Новосибирск», ссылаясь на ответ МинЖКХ.

Уточняется, что официально криптовалютные фермы не запрещены. Наша область не относится к числу регионов, где действуют строгие нормы отбора мощности генерирующих объектов или наблюдается дефицит электроэнергии.

Тем не менее правоохранительные органы активно борются с нелегальными майнерами. В 2024 году были зафиксированы и пресечены многочисленные случаи таких нарушений. Согласно информации с портала, в целом было похищено 66 миллионов кВт/ч электроэнергии на общую сумму более 400 миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.