В Новосибирской области в марте из-за внезапного потепления зацвела мать-и-мачеха

Мать-и-мачеха начинает цвести сразу после того, как сойдёт снег.

В Новосибирской области из-за резкого потепления в марте появились первые цветы. Среди них — мать-и-мачеха, которая уже расцвела. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Автор фотографии рассказала, что она была сделана 28 марта в посёлке Ложок, который находится в Новосибирском районе. Мать-и-мачеха — это цветок, который начинает цвести сразу после того, как сойдёт снег. Обычно в Новосибирской области это происходит в первой декаде апреля. Однако в 2025 году весенние процессы начались раньше обычного.

В марте текущего года был побит как минимум один температурный рекорд: 21 марта температура воздуха достигла отметки +8,9 градуса. После этого были периоды похолодания и снегопады, но в целом тёплых дней было достаточно для активного таяния снега. 29 марта, когда были замечены первые цветки мать-и-мачехи, в Новосибирске и его окрестностях было солнечно и тепло.

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается потепление.