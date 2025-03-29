В Заельцовском районе Новосибирска мужчину укусил клещ

Он посетил поликлинику.

В марте 2025 года в Новосибирске был зафиксирован первый укус клеща. Это произошло на месяц раньше, чем в 2024 году, сообщают «Вести Новосибирск».

По информации, инцидент произошел 19 или 20 числа в Заельцовском районе, в дни, когда стояла хорошая погода. Членистоногое укусило мужчину, который гулял с собакой во дворе многоквартирного дома.

Житель Новосибирска посетил поликлинику, где ему сделали инъекцию иммуноглобулина. Параллельно с этим клеща отправили на исследование.