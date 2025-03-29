За два месяца в Новосибирске было продано 1652 квартиры в новостройках

По сравнению с январём количество сделок увеличилось на 54,2%.

В феврале 2025 года в новостройках Новосибирска и области было продано 1002 квартиры на сумму 7 млрд рублей. По сравнению с январём количество сделок увеличилось на 54,2% (650 сделок), а оборот вырос на 48,9% (4,7 млрд рублей). Эти данные были предоставлены бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, Центральным банком Российской Федерации и Новосибирскстатом.

По объёму сделок регион почти достиг уровня февраля 2024 года (7,2 миллиарда рублей). Однако по количеству проданных квартир продажи сократились почти на 16% (в феврале 2024 года было реализовано 1189 квартир).

По данным аналитиков One Company, за последний год средняя стоимость квадратного метра в регионе увеличилась на 16,3%. Если в феврале 2024 года она составляла 123 тысячи рублей, то в феврале 2025-го уже 143 тысячи.

В феврале 2025 года в пятерку лидеров по сумме реализации вошли следующие застройщики: ГК «КПД-Газстрой», ГК «Поляков», ГК «Расцветай», ГК «СОЮЗ» и ГК «Брусника».

Вячеслав Мельников, коммерческий директор One Company, отметил, что семейная ипотека продолжает оставаться основным стимулом для покупки недвижимости в новостройках. Кроме того, он объяснил рост продаж уменьшением комиссий для застройщиков.

На Российской строительной неделе директор департамента продаж компании G3 Group Андрей Петухов, ссылаясь на данные, предоставленные агрегатором Trend Agent, сообщил, что в Новосибирске 29% квартир в новостройках реализуются в рассрочку.