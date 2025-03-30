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общество

35 лет назад в Новосибирске появились «ножки Буша»

Фото: Горсайт

Ровно 35 лет назад на прилавках новосибирских магазинов впервые появились «ножки Буша».

24 марта 1990 года в магазинах Новосибирска появились знаменитые «ножки Буша» — куриные окорочка из США, поставленные по соглашению между Михаилом Горбачёвым и Джорджем Бушем. Этот продукт стал популярным благодаря низкой цене и доступности в условиях экономического кризиса. Поставки продолжались до 2014 года, когда их ввоз был запрещён, а Россия начала развивать собственное птицеводство. Об этом сообщил портал VN.ru.

Несмотря на слухи о содержании антибиотиков и гормонов, эксперты подтверждают, что российские стандарты безопасности мяса птицы обеспечивают высокое качество продукции.

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Валерия Митрохина
Журналист

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