Агроном из Новосибирска объяснила, как помочь перезимовавшим растениям

Как помочь перезимовавшим растениям — рассказала агроном.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина объяснила, что весной растения сами начинают расти, если они живы. Дачникам важно подкормить их, так как азот уходит вглубь почвы вместе с талыми водами. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Специалист рекомендует использовать мочевину или настой навозной жижи. Для последнего понадобятся 2-3 лопаты свежего навоза, который настаивают 3-4 дня, затем разводят в пять раз и вносят под плодовые деревья.

Напомним, что новосибирский агроном назвала сорта томатов для выращивания в марте