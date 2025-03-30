Новосибирцы заметили сбои в работе YouTube 30 марта

Очередные неполадки в работе видеоприложения зафиксировали в столице Сибири.

Российские пользователи продолжают сталкиваться с проблемами при использовании YouTube. С августа 2024 года видеохостинг работает с перебоями: видео загружаются с задержками, а доступ к платформе может полностью пропадать на различных устройствах.

Согласно данным мониторингового сервиса Сбой.рф, за сутки поступило 87 жалоб на работу YouTube, тогда как за предыдущие сутки их было 464. Больше всего сообщений о проблемах пришло из Москвы (26%), а также из Московской и Новосибирской областей (по 10%).

Сайт Downdetector.su зафиксировал 24 жалобы за последний час и 759 за сутки. Основные проблемы касаются работы сайта (71%), мобильного приложения (26%) и самого сервиса (2%).