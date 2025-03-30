Приют для животных за 800 млн руб начнут строить в Новосибирске

В столице Сибири начнут строить приют для животных за 800 миллионов рублей.

В Новосибирске на Толмачевском шоссе начнется строительство приюта для бездомных животных.

Известно, что мэрия города выдала разрешение на работы, которые откладывались два года из-за проблем с проектом. Приют, рассчитанный на 160 животных, будет включать административное здание, ветеринарный пункт, карантинное помещение и пять павильонов для собак.

Сметная стоимость проекта — 790 531 000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что под конец марта-2025 проснулись первые бабочки в Новосибирской области