Судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области

В столице Сибири стало меньше судебных споров с иностранными компаниями.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в регионе число судебных дел с участием иностранных компаний сократилось вдвое.

Так, в 2023 году Арбитражный суд рассмотрел 195 дел, а в 2024 году — 97. Это связывают с уменьшением совместных проектов.

Уточняется, что ранее западные бренды, покинувшие Россию, массово подавали иски из-за использования их товарных знаков. Однако и российские компании продолжают судиться.

Напомним, что бывший начальник районного отделения связи в Новосибирске осуждена за хищение