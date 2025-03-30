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общество

Судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В столице Сибири стало меньше судебных споров с иностранными компаниями.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в регионе число судебных дел с участием иностранных компаний сократилось вдвое.

Так, в 2023 году Арбитражный суд рассмотрел 195 дел, а в 2024 году — 97. Это связывают с уменьшением совместных проектов.

Уточняется, что ранее западные бренды, покинувшие Россию, массово подавали иски из-за использования их товарных знаков. Однако и российские компании продолжают судиться.

Напомним, что бывший начальник районного отделения связи в Новосибирске осуждена за хищение

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Валерия Митрохина
Журналист

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