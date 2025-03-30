82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 марта, 13:01
пробки
3/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
30 марта, 13:01
пробки
3/10
погода
+10.8°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
сегодня 09:05
общество

В Новосибирске демонтировали незаконные конструкции

Фото: мэрия Новосибирска

Незаконные эстакады и контейнеры убрали в столице Сибири.

В Новосибирске убрали самовольные сооружения, мешавшие движению и использованию общественных территорий.

Сотрудники «Городского центра наружной рекламы» демонтировали незаконную эстакаду на Гусинобродском шоссе, ограничители на улице Дмитрия Донского и металлический контейнер в Ленинском районе.

Сейчас муниципальные службы продолжают выявлять и устранять подобные объекты.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области Роспотребнадзор изъял 50 кг некачественной рыбы

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в