В Новосибирске демонтировали незаконные конструкции

Незаконные эстакады и контейнеры убрали в столице Сибири.

В Новосибирске убрали самовольные сооружения, мешавшие движению и использованию общественных территорий.

Сотрудники «Городского центра наружной рекламы» демонтировали незаконную эстакаду на Гусинобродском шоссе, ограничители на улице Дмитрия Донского и металлический контейнер в Ленинском районе.

Сейчас муниципальные службы продолжают выявлять и устранять подобные объекты.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области Роспотребнадзор изъял 50 кг некачественной рыбы