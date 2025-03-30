В Новосибирске мошенники стали представляться сотрудниками Энергосбыта

Мошенники выдают себя за сотрудников Энергосбыта.

В Новосибирске участились случаи телефонного мошенничества — неизвестные звонят жителям, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и требуют заменить счётчик, отправляют подозрительные ссылки и пытаются выманить личные данные.

Так, местный, житель поделился с BFM-Новосибирск тем, что ему позвонили через WhatsApp* с подписью «Энергосбыт» и потребовали заменить счётчик. Когда он уточнил адрес, собеседник растерялся, после чего разговор был завершён.

Подобные звонки получают и другие новосибирцы — мошенники запрашивают ИНН, СНИЛС, паспортные данные и предлагают установить приложения.

Напомним, что новосибирцы заметили сбои в работе YouTube 30 марта

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